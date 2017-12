Valais: la route des Crosets coupée suite à un éboulement

Suite à un éboulement survenu jeudi en fin d’après-midi sur la route menant de Val-d’Illiez aux Crosets (VS), de nombreuses personnes domiciliées aux Crosets et à Champoussin n’ont pas pu regagner leur domicile. On ignore quand ce tronçon pourra être rouvert.

Les intéressés ont pu être hébergés pour la nuit de jeudi à vendredi à l’hôtel et dans la salle polyvalente de Val-d’Illiez. Une cellule d’accueil a été mise en place, avec l’appui de la Protection civile, a indiqué l'Etat-major de conduite régional de la vallée d'Illiez (EMCR) dans un communiqué.

Vendredi, des travaux de purge et de nettoyage de la paroi rocheuse ont pu démarrer, et la route est restée fermée. Aucune garantie ne peut être donnée quant au moment où elle pourra être rouverte au trafic, et les personnes qui souhaitent s'y rendre pour le week-end sont priées de se renseigner auprès de l'administration communale.

/ATS