Précipitations, vents violents et coupures de courant en Suisse

De fortes précipitations accompagnées de vents violents se sont abattues dans la nuit de jeudi à vendredi sur la Suisse, provoquant coupures de routes et de courant. La limite des chutes de neige s'est abaissée jusqu'en plaine.

Il est tombé jusqu'à 66 litres d'eau par mètre carré à Berneck (SG), alors que la ville de St-Gall a enregistré 56 litres d'eau. La Suisse romande n'a pas été épargnée, 49 litres d'eau par mètre carré ayant été mesurés à Payerne (VD).

Les averses étaient accompagnées de vents violents. Des rafales allant jusqu'à 146 km/h ont ainsi balayé Les Diablerets (VD), alors qu'elles atteignaient 144 km/h au Chasseral (BE) et 126 km/h au Moléson (FR), a annoncé MeteoNews. En plaine, elles ont dépassé les 100 km/h.

Les intempéries ont provoqué des coupures d'électricité dans plusieurs cantons, notamment Berne et Lucerne. Quelque 7000 ménages étaient privés de courant dans l'Entlebuch, ont indiqué les Centralschweizerischen Kraftwerke.

Jura et Jura bernois touchés

Les premières annonces de pannes ont été enregistrées peu avant minuit. Dans le canton de Berne, la police a reçu environ 80 appels concernant différentes régions, de l'Emmental au Jura bernois et au Jura, en passant par le Seeland.

Le courant a pu être rétabli durant la nuit dans le Jura. Dans le Jura bernois et l'Emmental, la grande majorité des clients a pu être reconnectée au réseau, à l'exception de quelques clients à Saint-Imier (BE) et dans la région du Napf. Au total, environ 3000 clients de BKW Energie ont été concernés par ces dérangements, selon un communiqué.

En cinq endroits différents, des fils sont tombés à terre. Plusieurs arbres tombés sur des routes d'accès ont parfois ralenti les équipes de monteurs dans leurs interventions.

Routes coupées et verglacées

On ne compte plus les routes coupées dans plusieurs cantons, soit par des inondations, soit par des glissements de terrain. De surcroît, avec la chute des températures, de nombreux tronçons étaient verglacés vendredi matin.

Dans le canton de Fribourg, la police a comptabilisé 24 interventions en raison de chutes d'arbres ou d'objets sur les routes. À Léchelles, un glissement de terrain a ainsi bloqué la voie en direction de Grolley. La situation s'est peu à peu rétablie à partir de 02h00, précise la police cantonale.

Ce front froid fait suite à la dépression tempétueuse Zubin, précise MeteoNews. Il sera suivi ces prochains jours par un temps de traîne accompagné de nouvelles précipitations, avec des giboulées jusqu'en plaine.

/ATS