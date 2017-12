Vaud donne un coup de pouce à ses clubs sportifs

Le canton de Vaud veut donner un coup de pouce à ses clubs sportifs. Il propose d'allouer pour 22 millions de subventions et de prêts sans intérêts à la construction d'infrastructures sportives d'importance régionale.

Une étude réalisée à fin 2016 montre que la principale difficulté des clubs est l'accès aux infrastructures. Un club sur cinq a dû renoncer à accepter de nouveaux membres ces cinq dernières années, dans la moitié des cas en raison du manque de lieux d'entraînement.

Pour y remédier, le Conseil d'Etat a décidé de mettre en application l'article 27 de la Loi sur l'éducation physique et le sport. Cet article autorise le canton à subventionner les infrastructures, notamment régionales. Les gros projets à plus de 20 millions de francs ne sont pas inclus et feront l'objet de crédits séparés.

Subventions et prêts

Concrètement, le gouvernement propose au Grand Conseil d'accorder 5% d'aide à fonds perdu, auquelx seront ajoutés 10% de prêt sans intérêts. Cela représente, pour 2018 et 2019, un crédit-cadre de 7,3 millions de subventions et de 14,7 millions de prêts sans intérêts, soit environ 22 millions de francs au total.

Le canton énumère une liste de projets qui pourraient bénéficier de cette aide: des piscines couvertes d'au moins 25 mètres de long, comme celles de Coppet, Cossonay ou St-Prex; des rénovations de patinoires à Morges et Vallorbe; des salles triples avec gradins à Avenches, Nyon, Yverdon, Yvonand et Vevey ainsi qu'une piste de ski de fond au Chenit.

Au bénéfice des communes

Les communes seront les principales bénéficiaires de ce projet de décret, puisqu'elles sont souvent propriétaires des infrastructures sportives. En 2019, le canton procédera à une pesée d'intérêts avant de décider s'il présentera un crédit-cadre pour les années 2020-2021.

Vaud compte 1143 clubs sportifs, un chiffre qui a baissé de 27% en vingt ans. Ces clubs comptent au total 182'000 membres. Certaines personnes font partie de plusieurs clubs en même temps.

/ATS