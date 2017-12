L'incendie du quartier de Bel-Air causé par un campement de SDF

L'incendie, qui a détruit six demeures luxueuses à Bel-Air, à Los Angeles, dans l'ouest des Etats-Unis, a été causé par un réchaud dans un campement de sans-abri, selon les pompiers. Les maisons de plusieurs millions étaient enclavées dans un espace fermé au public.

L'incendie de Skirball était presque totalement éteint mercredi, ont indiqué les autorités de la mégalopole californienne. L'enquête a établi qu'il avait été causé par 'un feu de cuisson illégal' dans un campement de sans-abri près d'une aire couverte de buissons et d'arbres, près de l'une des entrées vers les zones les plus privées de Bel-Air, fermée aux visiteurs par de lourdes grilles.

C'est là que se trouve la propriété du magnat des médias Rupert Murdoch, qui comprend un vignoble.

Personne ne se trouvait sur le lieu d'origine du brasier quand les pompiers sont arrivés et personne n'a été arrêté. Le feu a avalé près de 200 hectares depuis qu'il a démarré le 6 décembre. Il a forcé 700 personnes à évacuer y compris des célébrités comme le mannequin Chrissy Teigen.

Thomas continue ses ravages

L'incendie de Skirball a entraîné la fermeture du musée Getty Center, qui abrite des toiles de grands maîtres, de l'université UCLA et d'autres facultés ainsi que de centaines d'écoles aux alentours.

Malgré les plans d'urgence qui se succèdent et les promesses de centaines de millions de dollars consacrés au problème, le nombre de SDF dans l'agglomération de Los Angeles a bondi de 23% l'an dernier, jusqu'à 58'000 sans-abri au total.

De son côté, le gigantesque incendie de Thomas, plus haut vers Santa Barbara sur la côte californienne, n'était maîtrisé qu'à 25% dix jours après son départ. Il a déjà calciné plus de 100'000 hectares, près de 1000 bâtiments dont une majorité de maisons individuelles et en menaçait encore 18'000, d'après l'agence de lutte contre les incendies Calfire.

Près de 8000 pompiers étaient mobilisés pour affronter le brasier qui rend l'air irrespirable à des dizaines de kilomètres à la ronde.

/ATS