Le Parlement doit trancher sur 370 millions pour l'AVS

L'AVS pourrait obtenir 370 millions de francs sur les 442 économisés suite à l'échec de la réforme des retraites. C'est la proposition de la conférence de conciliation pour le budget 2018. Mais une minorité propose de la rejeter. Verdict jeudi aux Chambres fédérales.

Le reste de la somme, soit 72 millions, serait utilisé pour réduire la dette, selon la variante de la conférence de conciliation, adoptée mercredi après-midi. Cette solution est nettement plus proche de celle du National, qui voulait attribuer toute la manne à l'AVS.

Le Conseil des Etats et le Conseil fédéral défendaient une autre variante: deux tiers au fonds ferroviaire (295 millions) et un tiers à la réduction de la dette (147 millions). Le Conseil des Etats sera le premier à se prononcer jeudi matin. S'il rejette la proposition, les 442 millions seraient alors entièrement consacrés à la réduction de la dette.

Un rejet n'est de loin pas à exclure, car les représentants de la minorité sont tous issus du PLR et du PDC. Or ces deux partis forment une majorité à la Chambre des cantons, avec chacun 13 élus. Mais il n'est pas certain qu'ils votent en bloc. Le suspense est donc de mise.

Pas de coupe dans l'asile

Sur les autres divergences qui subsistaient entre les deux Chambres, la conférence de conciliation s'est ralliée à deux positions du Conseil des Etats: ne pas couper 41 millions dans l'aide sociale aux requérants d'asile, malgré un recul probable de l'afflux de migrants, et renoncer à une rallonge de 1,94 million pour les gardes-frontière, destinée à financer 30 nouveaux postes.

La conférence de conciliation suit en revanche le National dans sa volonté de 25,6 millions supplémentaires pour la formation professionnelle supérieure.

