L'iPhone 8, le terme le plus recherché en 2017 sur Google en Suisse

Le lancement de l'iPhone 8 a été en 2017 la priorité des internautes suisses sur Google, et à ce titre, le terme le plus recherché. En deuxième position, le tournoi de Wimbledon a lui aussi suscité un fort intérêt, tout comme son vainqueur Roger Federer.

Le tennisman bâlois, qui a remporté pour la 8e fois le tournoi du Grand Chelem britannique, figure en tête de liste des personnalités suisses les plus recherchées, révèle mercredi Google Suisse. Le palmarès se base sur des milliers de milliards de requêtes enregistrées par le moteur de recherche, évaluées de manière agrégée et anonyme.

En troisième position des termes les plus sollicités apparaît l'iPhone X, le modèle anniversaire du géant à la pomme commercialisé en Suisse depuis novembre. Le Mall of Switzerland, deuxième plus grand centre commercial du pays inauguré début novembre à Ebikon (LU), se hisse à la 4e place.

Côté personnalités, l'islamologue genevois Tariq Ramadan, visé par des plaintes et une enquête à Paris pour agression sexuelle, prend la deuxième place. Mais c'est un autre sportif, le tennisman vaudois Stan Wawrinka, qui complète le podium. Au niveau des personnalités mondiales, le président Donald Trump apparaît en tête de liste.

Flambée du bitcoin

Dans la catégorie des thèmes qui ont déchaîné les passions, Mall of Switzerland se retrouve tout en haut du classement, phénomène qui reflète les centres d'intérêt de la majorité alémanique. Suivent la petite toupie à la mode 'fidget spinner', puis la flambée de la crypto-monnaie bitcoin, dont le cours atteint ces jours des niveaux record.

En Suisse, les algorithmes du moteur de recherche californien ont aussi eu fort à faire avec l'Eurovision, numéro un dans la catégorie événements. La manifestation culturelle du Badenfahrt, qui se tient tous les 10 ans à Baden (AG), est numéro deux. Parmi les rendez-vous romands, le Paléo Festival de Nyon (VD) figure en 8e place.

Au niveau mondial, la liste des termes les plus récurrents dans le moteur de recherche est emmenée par l'ouragan Irma. Il devance les iPhones 8 et X, selon les palmarès publiés sur le site google.ch.

/ATS