Noël: la Thaïlande et les Canaries sont les destinations préférées

De nombreux touristes suisses choisissent de passer Noël et Nouvel-An loin du brouillard ou de la neige. La Thaïlande et les îles Canaries sont leurs destinations préférées. Dubaï, Bangkok, New York ou Londres ont aussi la cote.

Ces informations proviennent d'un sondage effectué par l'Agence télégraphique suisse (ats) auprès des voyagistes et de données du portail de voyage en ligne ebookers.ch. Parmi les destinations longue distance les plus réservées figure la Thaïlande, avec sa capitale Bangkok et son île balnéaire de Phuket.

Les Suisses y cherchent des températures estivales ainsi que de bonnes possibilités de baignade. Comme l'an dernier, les Iles Canaries suivent une courbe ascendante. Chez TUI Suisse, les touristes ont plutôt choisi les Maldives et la République dominicaine.

L'Egypte en forte hausse

L'Egypte remonte en flèche. Pour la saison d'hiver 2017/2018, une croissance de 60% est enregistrée par rapport à l'an dernier, a déclaré Michèle Hungerbühler, porte-parole d'Hotelplan Suisse.

Touristik Suisse (Kuoni et Helvetic Tours) confirme cette évolution. Après un fort recul l'an dernier lié aux attaques terroristes contre les touristes, les réservations augmentent à nouveau, a expliqué Markus Flick, porte-parole. Cette tendance devrait se poursuivre en 2018.

Selon Hotelplan Suisse, la demande pour des voyages à l'étranger pendant les fêtes de fin d'année est en légère augmentation par rapport à l'année dernière. Cela dépendant avant tout de la distribution des jours fériés. 'On a besoin de prendre moins jours de congé pour obtenir une semaine de vacances cette année qu'en 2016'.

Au niveau des villes hors d'Europe, Bangkok, Dubaï ou New York ont la cote. La Grosse Pomme est la destination favorite pour les achats de Noël et les touristes s'y rendent donc plutôt avant le 25 décembre.

Londres for ever

Pendant la période des fêtes, les Suisses se rendent également volontiers dans des villes européennes. Selon ebookers.ch, Londres reste la destination d'hiver favorite en Europe. Elle est suivie d'Amsterdam et de Berlin.

Apparemment, les villes plutôt au nord de l'Europe sont préférées à celles du Sud. Les avantages de ces destinations urbaines sont le court trajet et la possibilité d'y rester que quelques jours. Chez Hotelplan Suisse, Vienne et Paris suivent Londres comme destination de ville préférée.

Les Suisses choisissent aussi toujours plus volontiers de passer leurs jours fériés de fin d'année dans les montagnes du pays, constate-t-on chez Hotelplan Suisse. Si cette part de réservations chez le voyagiste reste mineure - autour de 2% -, la porte-parole observe une tendance à la hausse.

/ATS