Le transit gazier a repris « à 100% » après l'explosion (opérateur)

Le transit gazier via l'Autriche a repris 'à 100%' après une explosion survenue mardi dans un des principaux terminaux d'Europe centrale, à Baumgarten, près de la frontière slovaque. L'opérateur Gas Connect Austria l'a assuré mercredi.

Les installations endommagées ont été isolées du reste du réseau et 'toutes les conduites de transit ont pu être remises en service avant minuit et sont opérationnelles à 100%', a indiqué son directeur, Harald Stindl, à la radio publique Ö1.

D'une capacité annuelle de 40 milliards de mètres cubes, le terminal de Baumgarten est l'un des principaux 'hubs' en Europe centrale pour le gaz russe norvégien.

Il traite 6 millions de mètres cubes de gaz par heure en cette période de l'année et dessert notamment l'Italie et la Croatie, ainsi qu'une une partie de l'ouest de l'Europe via l'Allemagne.

'Défectuosité technique'

L'installation avait dû être neutralisée mardi à la suite d'une explosion accidentelle survenue en début de matinée, qui a fait un mort et 21 blessés dont un grave. L'accident avait conduit l'Italie à décréter l''état d'urgence' concernant ses approvisionnements et poussé à la hausse les cours du gaz.

M. Stindl a confirmé des informations selon lesquelles l'origine de l'accident pourrait être liée à l'installation récente d'un nouveau filtre, évoquant 'une défectuosité technique'.

Inauguré en 1959 et entré pleinement en service dans la fin des années 1960, le site n'a 'jamais connu d'accident en 50 ans', a-t-il rappelé. Gaz connect Austria est filiale à 51% du groupe énergétique autrichien OMV.

/ATS