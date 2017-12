Structure de conseils indépendante pour les victimes au Parlement

Les parlementaires fédéraux victimes de harcèlement sexuel pourront s'adresser dès le 1er janvier à une structure indépendante spécialisée. Le coût annuel de cette prestation sera de 3600 francs.

La décision a été prise par la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale (DA) lors d'une séance avec les présidents des groupes parlementaires. La DA 'condamne énergiquement le harcèlement sexuel sous toutes ses formes et appelle à une lutte résolue contre ce phénomène', ont indiqué mercredi les Services du Parlement.

Le mandat a été donné à la structure spécialisée contre le mobbing et le harcèlement (Fachtselle für Mobbing und Belästigung) pour un an. La Délégation administrative décidera sur la base des expériences recueillies en 2018 s'il y a lieu de le reconduire.

Les parlementaires ayant des demandes liées au harcèlement sexuel peuvent aussi s'adresser à leurs présidents de groupe, estime la DA. Ceux-ci ont un rôle important à jouer afin d'assurer une culture dans laquelle le harcèlement n'a pas sa place.

La structure spécialisée choisie pour soutenir les parlementaires propose des conseils en français et en allemand et, sur demande, en italien. L'entretien a lieu dans ses locaux à Berne et Zurich ou par téléphone. Les coûts seront donc pris en charge par le Parlement et l'anonymat sera garanti.

Affaire Buttet

La Délégation administrative de l'Assemblée fédérale est composée des présidents et des deux vice-présidents du Conseil national et du Conseil des Etats. Sa décision fait suite à l'affaire Yannick Buttet. L'élu démocrate-chrétien valaisan fait l'objet d'une plainte après avoir été interpellé par la police dans le jardin d'une ex-maîtresse.

Il a démissionné de la vice-présidence du PDC et s'est retiré temporairement de ses fonctions de conseiller national pour suivre un traitement médical.

/ATS