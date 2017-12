Londres: avant-première en grande pompe du nouveau Star Wars

L'avant-première européenne du huitième épisode de la saga cinématographique Star Wars, 'Les derniers Jedi', a eu lieu mardi soir à Londres. Les acteurs du film et les princes Harry et William d'Angleterre ont remonté le tapis rouge devant des fans enthousiastes.

La projection, organisée au prestigieux Royal Albert Hall, s'est tenue en présence de Mark Hamill (qui joue le personnage de Luke Skywalker), Daisy Ridley (Rey), Adam Driver (Kylo Ren) ou encore John Boyega (Finn). Ils ont été bruyamment accueillis par leurs admirateurs, parmi lesquels certains étaient venus déguisés en gardes impériaux ou encore en Stormtrooper.

Ce nouveau volet met face à face Rey, l'héritière des Jedi, et Kylo Ren, la principale menace venue du premier ordre. L'équipe s'est bien gardée de révéler d'autres détails de l'intrigue.

'C'est un film surprenant, avec beaucoup de choses auxquelles le public ne s'attend pas', a déclaré Bob Iger, le directeur du groupe Disney. 'Les 45 dernières minutes sont les plus puissantes que j'ai vues au cinéma. Je n'en dirai pas plus'.

Nouvelle trilogie

Ce nouvel opus, réalisé par l'Américain Rian Johnson, offre à voir, pour la dernière fois, l'actrice Carrie Fisher dans le rôle de la princesse Leia. L'actrice est morte en décembre 2016, à 60 ans, quelque temps après avoir terminé le tournage de ses scènes.

'C'est une perte irremplaçable, et cela donne au film une certaine mélancolie', a reconnu Mark Hamill. 'Je préfère quand les drames surviennent à l'écran plutôt que dans la vie. C'est pour cela que j'aime m'enfuir dans une galaxie très lointaine... et cela me permet aussi d'oublier celui qui occupe la Maison-Blanche', a-t-il remarqué.

La projection était organisée au profit de la Royal Foundation, parrainée par les princes Harry et William, qui ont invité plus de 400 personnes, dont des anciens combattants et des bénévoles de la fondation.

Les deux princes s'étaient rendus sur le tournage en avril 2016, et auraient pris place devant la caméra pour certaines scènes, déguisés dans des costumes de figurants.

Le groupe Disney, producteur du film, a d'ores et déjà annoncé la préparation d'une 'toute nouvelle trilogie' Star Wars, en plus de l'épisode IX qui doit sortir en 2019.

