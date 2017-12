OMC: Etats-Unis, UE et le Japon s'allient contre la Chine

Les Etats-Unis du président Donald Trump ont fait un premier geste dans leur engagement à l'OMC. Ils ont annoncé mardi à Buenos Aires une alliance avec l'UE et le Japon contre la Chine, sans la nommer.

Le représentant américain au commerce Robert Lighthizer, la commissaire européenne Cecilia Malmström et le ministre japonais de l'économie Hiroshige Seko ont lancé une déclaration commune. Ils s'engagent à coopérer à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et dans d'autres plates-formes à éliminer 'des pratiques inéquitables de distorsion du marché et des pratiques protectionnistes de pays tiers'.

Sans citer la Chine, ils dénoncent notamment 'les larges subventions qui constituent des distorsions du marché, les entreprises publiques' ou 'les transferts de technologie imposés' qui provoquent 'des conditions concurrentielles inéquitables'. Ils les considèrent comme des 'préoccupations sérieuses pour le fonctionnement adapté du commerce international' et 'la croissance durable de l'économie mondiale'.

Cette déclaration constitue la première action concrète du gouvernement américain de Donald Trump dans le cadre de l'OMC. Face à cette alliance, le conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann s'est dit, devant la presse suisse, un peu 'surpris' par la participation japonaise. Entre ces grands centres, 'il y a de la place au milieu pour la Suisse', a-t-il affirmé.

/ATS