La neige perturbe le trafic en Suisse mardi, surtout au Gothard

La neige a fortement perturbé le trafic mardi matin, en Suisse centrale et aux Grisons surtout. En Suisse romande, l'heure était plutôt à la détente après les intempéries des deux derniers jours.

Les importantes chutes de neige de dimanche ont néanmoins rendu le risque d'avalanche élevé dans les Alpes. A tel point qu'un randonneur à skis a déclenché une coulée mardi peu avant midi dans la région de Spielboden, au-dessus de Saas Fee (VS). A une altitude de 2100 mètres, l'avalanche, haute de 4 mètres, a coupé une piste sur une largeur de 650 mètres.

Par chance aucun skieur n'est alors passé à ce moment-là. Il a néanmoins fallu trois heures de recherches à une soixantaine de secouristes et cinq chiens pour s'en assurer. Personne n'a été blessé, a indiqué la police valaisanne en soirée.

Quelques restes

En Valais, les fortes chutes de neige depuis dimanche ont empêché les trains de circuler en altitude. En particulier entre Le Châtelard-Frontière et Chamonix-Mont Blanc sur la ligne Martigny -St-Gervais-les-Bains-le-Fayet, ou le funiculaire, entre Sierre et Montana.

Dans la plaine du Rhône, plusieurs trains ont eu des retards, créant notamment des coupures de correspondance avec le Plateau. Des dérangements temporaires avec des retards voire des suppressions de trains ont aussi été annoncés sur la ligne Payerne (VD) - Palézieux (VD), et sur celle entre Moutier (BE) et Delémont.

Routes pas épargnées

Sur les routes, des conditions hivernales prévalaient encore, notamment dans le canton de Vaud. Mais globalement, la situation était revenue à la normale. Fermée depuis dimanche en fin d'après-midi, la route menant à Morcles, dans le Chablais vaudois, a ainsi rouvert vers 17h00.

Entre 10 et 15 personnes étaient bloquées depuis dimanche dans le hameau. Une situation rare qui arrive tous les dix ans, selon le syndic de Lavey-Morcles Yvan Ponnaz.

Au tour de la Suisse alémanique

C'est surtout en Suisse alémanique et au Tessin que les chutes de neige, qui n'ont cessé qu'au petit matin, ont eu des conséquences mardi. Plusieurs lignes ferroviaires ont été touchées, notamment aux Grisons et au Gothard. La situation est globalement rentrée dans l'ordre en début d'après-midi.

Le trafic ferroviaire sur la ligne sommitale du Gotthard Panorama Express est resté bloqué toute la matinée. Les RegioExpress Erstfeld-Bellinzone étaient remplacés par des bus jusqu'à Biasca (TI). Le dérangement n'a pas affecté la circulation des trains de passagers dans le tunnel de base, a indiqué à l'ats un porte-parole des CFF. Les convois de marchandises ont dû être arrêtés pour laisser la priorité aux voyageurs.

Sur les routes, la circulation des camions était interdite par moments dans le canton d'Uri, sur l'A2 en direction du sud, a indiqué la police cantonale uranaise. Une aire d'attente pour les poids lourds a été mise en service à Attinghausen (UR) dans la matinée. En fin d'après-midi, un camion par minute était autorisé à prendre la route.

Pas d'alternative

Sur la ligne ferroviaire de la Bernina, dans les Grisons, toute la matinée a été nécessaire pour le déneigement. Aucun train n'a ainsi circulé entre Pontresina et Poschiavo jusqu'à la mi-journée, ont annoncé les Chemins de fer rhétiques. A cause de la fermeture hivernale du col, aucune alternative au train n'a pu être mise en place.

Le même scénario s'est produit entre Coire et Arosa. La ligne est restée bloquée durant la matinée à cause d'un arbre tombé sur la caténaire. Mais là, des bus de remplacement ont pu circuler.

Pas de neige en plaine avant vendredi

La neige ne devrait plus atteindre la plaine durant les prochains jours, selon SRF météo. Il faudra monter au-dessus de 1000 m pour voir les flocons tomber, jusqu'à un demi-mètre localement, en particulier dans les Alpes vaudoises. Sur le Plateau la trêve n'est que momentanée: les météorologues annoncent de nouvelles précipitations neigeuses dès vendredi soir.

/ATS