Inondations et routes fermées dans le canton de Fribourg

De fortes précipitations ont provoqué lundi des inondations dans le sud du canton de Fribourg, de la Gruyère à la Glâne, en passant par la Veveyse. Personne n'a été blessé. La situation est revenue à la normale en soirée, a indiqué la police cantonale de Fribourg.

Le centre d'engagement de la police a enregistré plus d'une vingtaine d'appels entre 16h00 et 20h00. 'Il pleut depuis plus de 24 heures', a indiqué à l'ats un policier. Treize inondations de maisons ont nécessité l'intervention des pompiers, précise la police dans un communiqué. Des caves ont été principalement submergées par les eaux.

Plusieurs routes ont également été inondées, notamment entre Attalens et Granges (Veveyse), à Remaufens et à Fiaugères, causant des perturbations du trafic routier.

La route cantonale a été fermée pendant deux heures entre Vaulruz et Romont à la hauteur de Vuisternens-devant-Romont, à la suite du débordement du cours d'eau des Nillettes. La situation est revenue à la normale vers 21h00, ajoute la police.

/ATS