Apple va acquérir l'application de reconnaissance musicale Shazam, ont indiqué les deux groupes dans des déclarations transmises séparément lundi à l'AFP, sans donner d'indication sur le prix d'acquisition.

Cette opération est la confirmation des ambitions nouvelles d'Apple dans l'offre musicale, un secteur de plus en plus concurrentiel et actuellement dominé par Spotify.

/ATS