« La forme de l'eau » en tête des nominations aux Golden Globes

Le drame fantastique 'La forme de l'eau' mène les nominations aux Golden Globes, prestigieuses récompenses du cinéma et de la télévision. Elles ouvrent une saison des prix hantée par une avalanche de scandales sexuels qui secouent Hollywood.

Il est suivi par le thriller journalistique 'Pentagon Papers', dernier Steven Spielberg, qui affiche six nominations comme '3 Billboards, les panneaux de la vengeance'.

Le délicat film sur le passage à l'âge adulte d'une adolescente, 'Lady Bird', faisait aussi partie des titres avec le plus de citations (4) de même que 'Dunkerque' et 'Tout l'argent du monde' (3). Dernier film de Ridley Scott, il retrace l'enlèvement du petit-fils du magnat pétrolier J. Paul Getty, et a dû être en partie retourné dans l'urgence à cause du scandale ayant frappé son interprète Kevin Spacey.

Surprise: son acteur Christopher Plummer, qui a remplacé Kevin Spacey au pied levé fin novembre à la suite de multiples accusations d'agressions sexuelles contre des hommes parfois mineurs, est nommé dans les seconds rôles masculins. Il fait face à Willem Dafoe pour 'The Florida Project', sur une fillette élevée par une mère droguée et prostituée, Armie Hammer pour 'Call Me by Your Name', Richard Jenkins ('La forme de l'eau') et Sam Rockwell ('3 Billboards').

Incontournable Meryl Streep

Chez les actrices, Jessica Chastain est citée pour 'Le Grand jeu', thriller adapté des mémoires d'une ancienne championne de ski qui a animé des tripots clandestins pour stars et grandes fortunes. Elle a pour concurrentes l'incontournable Meryl Streep ('Pentagon Papers'), Michelle Williams en mère d'un riche héritier capturé dans 'Tout l'argent du monde', Sally Hawkins ('La forme de l'eau') et Frances McDormand, qui a impressionné les critiques en mère d'une enfant assassinée et qui demande justice ('3 Billboards').

Dans la catégorie meilleur acteur, Timothée Chalamet est cité pour 'Call me by your name'. Révélation 2017, il est aussi à l'affiche de 'Lady Bird'. Daniel Day-Lewis lui fait face pour 'Phantom Thread' qui devrait être son dernier long métrage.

Prix prisés

Chez les actrices dans une mini-série ou un film de télévision, Jessica Biel est nommée en meurtrière pour 'The Sinner', Nicole Kidman en femme battue et Reese Witherspoon en mère de famille tourmentée pour 'Big Little Lies', de même que Jessica Lange et Susan Sarandon dans 'Feud: Bette and Joan'. Ces deux dernières mini-séries dominent la compétition dans la catégorie télévision.

Côté films d'animation, 'Baby Boss', 'Parvana, une enfance en Afghanistan', 'Coco' - le dernier Disney/Pixar, grand favori - 'Ferdinand' et 'Loving Vincent' sont sélectionnés.

'The Square', la Palme d'or 2017, satire suédoise sur l'art contemporain avec Elisabeth Moss et Dominic West, est sélectionné, de même que 'First They Killed My Father', drame américano-cambodgien réalisé par la superstar Angelina Jolie.

Les Golden Globes, décernés par l'association de la presse étrangère à Hollywood (HFPA), petit club de quelque 90 membres comparé à environ 6000 membres de l'Académie qui votent aux Oscars, sont moins représentatifs mais malgré tout parmi les prix du cinéma et de la télévision les plus prisés. Ils seront remis le 7 janvier et constituent un indicateur des films ayant de bonnes chances pour les Oscars.

