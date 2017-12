Défense des consommateurs: l'alimentation au menu de 2018

Qualité et étiquetage transparent des produits, provenance des aliments: les organisations de défense des consommateurs suisses placent la nourriture au coeur des batailles à venir. Elles présentaient lundi à Berne le bilan 2017 et les priorités 2018.

L'Alliance des organisations de consommateurs, qui regroupe les trois associations régionales de Suisse, s'engagera notamment pour un 'étiquetage nutritionnel coloré qui permet d'évaluer facilement la teneur en nutriments des denrées', écrit-elle dans un communiqué.

La faîtière ne ménagera pas non plus ses efforts afin que le taux de sucre soit indiqué sur l'emballage, de même que la provenance de l'ingrédient principal. Sur ce dernier point, elle interviendra aussi bien auprès des distributeurs et fabricants que des autorités.

L'an prochain, les organisations de défense des consommateurs poursuivront leur combat contre le démarchage téléphonique. 'Des victoires sont à attendre en 2018', annonce le communiqué. L'Alliance continuera de passer à la loupe les conditions générales de différents domaines. Au menu: les compagnies aériennes et les banques.

Repair Cafés

Quant à son bilan 2017, l'Alliance des organisations des consommateurs annonce notamment avoir organisé 120 Repair Cafés (67 en Suisse alémanique, 22 en Suisse romande et 31 au Tessin), soit 40 de plus que durant l'année précédente. En octobre, elle a chapeauté sa deuxième journée nationale de la réparation.

'A cette occasion, près de 1500 objets ont été réparés dans plus de 30 lieux différents, permettant de sauver presque 4,5 tonnes de matériel de la poubelle', relève le communiqué.

