Routes et rails bloqués: des passagers CFF passeront la nuit à Bex

Un train circulant de Sion à Lausanne était immobilisé dimanche soir entre Aigle et Bex, dans le Chablais vaudois. Les 400 passagers ont finalement pu être évacués en soirée. Mais les routes étant également bloquées, ils passeront la nuit dans une école de Bex.

Les infortunés ont été pris en charge par la police et la protection civile, a indiqué à l'ats une porte-parole des CFF. Cette dernière précise que durant leur attente, ils ont été ravitaillés et que les wagons étaient chauffés et fournis en électricité.

/ATS