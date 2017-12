Neige et glace perturbent le trafic routier, ferroviaire et aérien

Automobilistes et compagnies ferroviaires ont eu fort à faire dimanche à cause des chutes de neige, routes verglacées et installations gelées. Accidents, routes et voies de chemin de fer coupées ne se comptent plus. Le trafic aérien n'a pas été épargné.

Plusieurs dizaines d'accidents ont été signalés par les polices cantonales. Sur l'autoroute reliant Genève à Vevey (VD), de nombreuses embardées ont eu lieu dans la matinée, ce qui a provoqué des ralentissements. Des routes ont été coupées dans la même région, et en fin de journée, c'est l'autoroute A9 entre Aigle (VD) et Saint-Maurice (VS) qui a été fermée.

Dans le canton de St-Gall, la neige a causé 40 accidents, mais peu de blessés sont à déplorer. A Benken (SG), un conducteur de 20 ans a glissé sur la chaussée dans un virage et évité de justesse le canal de la Linth. Entre Soleure et Rüttenen (SO), un homme de 48 ans a fini sa course contre un arbre; une automobiliste a glissé dans le lit d'une rivière près de Holderbank (SO).

En voulant éviter un car postal, une voiture a chuté de dix mètres dans un remblai à Sagogn (GR). Deux personnes ont été blessées, indique la police cantonale des Grisons.

Problèmes ferroviaires

Des problèmes ont également été signalés dans le transport ferroviaire, en particulier dans le Chablais et le Bas-Valais. Des aiguillages étaient bloqués à cause de la neige soufflée par le vent. En fin de journée, le trafic était interrompu entre Villeneuve (VD) et Loèche (VS) pour cause d'installations gelées.

Sur le réseau des Transports publics fribourgeois (TPF), la ligne Palézieux (VD) - Bulle (FR) a été coupée dès 13h45 et jusqu'en soirée, ce qui a impliqué la suppression de 18 trains. Un service de bus a été mis en place.

La neige a également perturbé en milieu de matinée les aiguillages à Romont. La situation est revenue à la normale à midi. Les bus des TPF ont aussi été gênés par les intempéries. Des retards ont localement été enregistrés. La situation a notamment été critique durant la matinée en ville de Fribourg.

Les fortes chutes de neige ont aussi touché l'arc jurassien. En fin de journée dimanche, la ligne ferroviaire entre Tramelan et Les Reussilles (BE) était coupée.

Corollaire de ce qui précède, le risque d'avalanche est monté à 4 (fort) pour la région du Chablais et du Bas-Valais. Il est de 3 (marqué) dans la plupart des autres régions.

Vols annulés à Zurich

Les intempéries sur la Suisse et le nord-ouest de l'Europe ont aussi perturbé le trafic aérien: environ 80 vols ont été annulés dimanche à l'aéroport de Zurich. La situation est revenue à la normale en fin de journée, avec des températures plus douces et de la pluie.

Une quarantaine de décollages et autant d'atterrissages sont concernés, a indiqué un porte-parole, confirmant des informations de différentes médias. Des centaines de passagers ont subi des retards.

A Düsseldorf, Amsterdam, Londres et Francfort également, d'importantes chutes de neige ont été enregistrées, avec des annulations en cascade. Une journée normale, quelque 700 mouvements d'avions sont enregistrés à Zurich.

/ATS