Nombreux vols annulés à l'aéroport de Zurich

Les intempéries sur la Suisse et le nord-ouest de l'Europe ont aussi perturbé le trafic aérien: environ 80 vols ont été annulés dimanche à l'aéroport de Zurich. La situation est revenue à la normale en fin de journée, avec des températures plus douces et de la pluie.

Une quarantaine de décollages et autant d'atterrissages sont concernés, a indiqué un porte-parole, confirmant des informations de différentes médias. Des centaines de passagers ont subi des retards.

A Düsseldorf, Amsterdam, Londres et Francfort également, d'importantes chutes de neige ont été enregistrées, avec des annulations en cascade. Une journée normale, quelque 700 mouvements d'avions sont enregistrés à Zurich.

