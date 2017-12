Neige et verglas causent de nombreux accidents et ralentissements

Les automobilistes suisses ont eu fort à faire dimanche matin à cause des chutes de neige et des routes verglacées. Plusieurs dizaines d'accidents ont été signalés par les polices cantonales. La prudence est de mise.

Sur l'autoroute reliant Genève à Vevey (VD), de nombreux accidents ont eu lieu dans la matinée, ce qui a provoqué des ralentissements. Des routes ont été fermées à la circulation entre Lausanne et Vevey.

Dans le canton de St-Gall, la neige a causé 40 accidents, mais peu de blessés sont à déplorer. A Benken (SG), un conducteur de 20 a glissé sur la chaussée dans un virage et évité de justesse le canal de la Linth. Entre Soleure et Rüttenen (SO), un homme de 48 ans a fini sa course contre un arbre; une automobiliste a glissé dans le lit d'une rivière près de Holderbank (SO).

Trop de neige pour les trains

En voulant éviter un car postal, une voiture a chuté de dix mètres dans un remblai à Sagogn (GR). Deux personnes ont été blessées, indique la police cantonale des Grisons.

Divers problèmes mineurs ont également été annoncés dans le transport ferroviaire. Des trains ont été supprimés entre Aigle (VD) et Monthey (VS): les aiguillages étaient bloqués à cause de la neige soufflée par le vent. Les fortes chutes de neige ont aussi perturbé la ligne entre Tramelan (BE) et Le Noirmont (JU).

Autoroute fermée vendredi

Vendredi soir déjà, de nombreuses routes étaient verglacées. Et les accidents se sont accumulés, faisant surtout de la tôle froissée. A Fribourg, un tronçon de l'A12 a été fermé vendredi soir jusqu'à 21h00 par mesure de sécurité afin de permettre le déblaiement de la neige et le salage. Des camions et voitures s'étaient mis en travers des voies de circulation dans la montée de Matran.

Dans le canton de Berne, la police a recensé 50 accidents vendredi soir, avec quatre blessés légers. La situation était similaire dans d'autres cantons. Six véhicules se sont ainsi percutés sur l'autoroute A3 près de Thalwil (ZH) en direction de Coire samedi matin, provoquant un bouchon de plusieurs kilomètres. Trois personnes ont dû être transportées à l'hôpital pour un contrôle.

