Revue de presse de ce dimanche 10 décembre 2017

La Suisse et l'Union européenne, une plainte pour corruption à l'Office fédéral des routes ou encore la nuisance sonore occupent la presse dominicale. Voici les titres de ces informations non confirmées à l'ats.

NZZ am Sonntag/Zentralschweiz am Sonntag / Ostschweiz am Sonntag: La Suisse a été inscrite sur la 'liste grise' de l'Union européenne des paradis fiscaux au tout dernier moment. Et elle doit son inscription au Liechtenstein, indique la NZZ am Sonntag, citant le département des Finances. Lundi, la Suisse n'y figurait pas, contrairement à la Principauté. En découvrant cela des diplomates liechtensteinois ont immédiatement exigé de l'UE une égalité de traitement avec les pays comparables, visant plus ou moins explicitement la Suisse.

L'ambassadeur du petit pays limitrophe a été convoqué par le ministre des Finances Ueli Maurer. Il nie toute intervention auprès de l'UE et déplore que les deux Etats figurent sur cette liste. Dans un entretien avec les deux journaux alémaniques Zentralschweiz am Sonntag et Ostschweiz am Sonntag, Ueli Mauer souligne toutefois que cette liste grise est 'négligeable' et 'ne change rien' pour la Suisse. Il ne s'attend à aucun effet négatif pour la place financière. La Suisse reste pour beaucoup d'entreprises étrangères principalement grâce à sa stabilité, sécurité et fiabilité un site idéal.

Le Matin Dimanche/SonntagsZeitung: Un collaborateur de l'office fédéral des routes (OFROU) aurait manipulé des données liée au rejet de gaz d'échappement, afin que des importateurs automobiles paient moins de taxes pour les véhicules trop gloutons. L'OFROU a porté plainte contre son employé pour corruption présumée, affirment Le Matin Dimanche et la SonntagsZeitung. Ce dernier a été laissé en liberté, mais licencié. D'après le Ministère public de la Confédération, la procédure a été élargie à deux autres personnes. Il s’agit de garagistes importateurs de voitures qui auraient corrompu l’employé avec de modiques sommes, alors qu’ils économisaient des montants importants grâce à ses bons services. L'OFROU a flairé la manigance lorsque l'employé était en vacances. Le montant de la somme qui a échappé aux caisses de la Confédération n'est pour l'heure pas clair.

Le Matin Dimanche/SonntagsZeitung: Les routes cantonales et communales trop bruyantes devaient être assainies d'ici avril. Mais le délai ne sera pas tenu dans plusieurs cantons qui avaient pourtant trente ans pour le faire, révèlent Le Matin Dimanche et la SonntagsZeitung. Les plaintes d'habitants mécontents pourraient se chiffrer à 19 milliards de francs de dédommagement, selon la Confédération. Les cantons se montrent toutefois confiants et ne s'attendent pas à de grosses réactions, tant les obstacles juridiques sont élevés. La Ligue suisse contre le bruit, qui prépare une plainte type et veut organiser un pool de plaignant, pourrait bien changer la donne.

Zentralschweiz am Sonntag/Ostschweiz am Sonntag: Au Conseil national, il y a trop de bruit. Selon le président du Conseil national Dominique de Buman (PDC/FR), le niveau sonore dépasse parfois les 72 décibels, soit l'équivalent d'une route principale très fréquentée, rapportent la Zentralschweiz am Sonntag et Ostschweiz am Sonntag. Il compte donc s'attaquer concrètement au problème après la fin de la session d'hiver, sans fournir d'autres détails. Selon son prédécesseur, Jürg Stahl (UDC/ZH), les plaintes écrites en raison du bruit sont quotidiennes. Si une telle émission n'est pas nuisible pour la santé, elle l'est en revanche pour la concentration, affirment des experts.

Le Matin Dimanche: L'UDC Zurichois Roger Köppel veut rendre public les séances du Conseil fédéral. Il vient de déposer une initiative parlementaire allant dans ce sens, indique Le Matin Dimanche. Pour le socialiste argovien Cédric Wermuth, cela favoriserait les attaques personnalisées, alors qu'aujourd'hui le gouvernement n'est attaquable que comme collège'. La PLR Isabelle Moret craint, elle, que les conseillers fédéraux deviennent otages de leur propre parti. Et la Vaudoise d'arguer que le secret permet justement la recherche de compromis, chère à la stabilité du pays.

SonntagsBlick: L'immigration européenne vers la Suisse a atteint un nouveau plus bas niveau. Entre janvier et novembre 2017, 30'767 personnes provenant des Etats de l'Union européenne ou de l'AELE ont immigré en Suisse, rapporte le SonntagsBlick. D'ici la fin de l'année, ce nombre s'élèvera sûrement à quelque 31'000. En 2013, ils étaient encore près du double. Depuis l'introduction de la libre-circulation des personnes, il y a dix ans, le solde de migration, soit la différence entre l'immigration et l'émigration, n'avait encore jamais était aussi bas. Pour expliquer cette tendance, les experts interrogés par le journal invoquent deux critères: la reprise économique dans la zone euro et la croissance plus faible du marché suisse de l'emploi.

Le Matin Dimanche: Le pénitencier de Bochuz produit des cigarettes et les vend à ses détenus à prix réduit, affirme Le Matin Dimanche, preuve à l'appui. Rien d'illégal, affirme la prison vaudoise. Estampillées EPO, ces tiges sont roulées par les détenus pour les détenus. Selon le personnel, la cigarette doit être accessible pour des raisons sécuritaires, or certains détenus n'ont pas toujours assez d'argent pour en acheter. Cette solution permet ainsi d'aider les fumeurs sans le sous, fait valoir l'établissement. Le milieu de la prévention, lui, n'apprécie pas.

SonntagsZeitung/SonntagsBlick/Le Matin Dimanche: 'Oui, je suis homosexuel - et alors?' L'arbitre de Super League Pascal Erlachner, âgé de 37 ans, a fait son coming out. Une première dans le football d'élite en Suisse. Mentir éternellement est extrêmement fatigant, a-t-il ainsi confié au SonntagsBlick, expliquant avoir fait semblant de rire à des blagues sur les homosexuels. La télévision alémanique SRF a prévu de diffuser un documentaire sur cet arbitre, instituteur au secondaire et membre PLR du conseil municipal de Olten (SO) le 21 décembre. L'association suisse de football avait exigé que la première du film intervienne juste avant la pause hivernale, sas idéal pour laisser passer la tempête, rapportent Le Matin Dimanche et la SonntagsZeitung. Car malgré l’évidence d’une proportion d’homosexuels semblable aux autres cadres socioprofessionnels – de 5 à 10% selon les experts – les coming out dans le sport sont très rares.

Le Matin Dimanche: Les cinq jeunes hommes dont trois mineurs accusés de tentative de meurtre sur deux trentenaires en janvier dans le quartier de Saint-Jean à Genève avaient déjà frappé cinq fois précédemment, décompte Le Matin Dimanche. Les attaques des caïds, qui avaient scellé un pacte afin de faire parler d'eux, étaient à chaque fois plus violentes. Leurs avocats parlent de mauvais concours de circonstances et décrivent l'alliance comme un pacte d'amitié et de solidarité.

