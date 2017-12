Accalmie sur le front des incendies en Californie

Les 8700 pompiers qui luttent depuis le début de la semaine contre une série d'incendies dans le sud de la Californie ont progressé samedi à la faveur d'une amélioration des conditions météorologiques. Mais les prévisions pour dimanche ne s'annoncent pas bonnes.

Les différents foyers qui ravagent le sud de l'Etat, de Santa Barbara, au nord de Los Angeles, à San Diego, à l'extrême sud, ont déjà fait au moins un mort, détruit des centaines de bâtiments et contraint plus de 200'000 Californiens à quitter leur maison.

Profitant d'un affaiblissement du vent, les pompiers ont réussi à enrayer la progression des flammes dans les comtés de Ventura et de Santa Barbara, permettant aux autorités locales de lever les ordres d'évacuation. Au plus fort de la crise, quelque 212'000 Californiens ont dû quitter leur maison. Ils n'étaient plus que 87'000 samedi.

'Nous sommes loin d'être sortis du bois', a cependant prévenu Ken Pimlott, le directeur des services anti-incendies de Californie (CAL FIRE). Alors que le vent est tombé samedi à une vitesse de 65 km/h, les prévisionnistes du National Weather Service s'attendent à ce qu'il regagne en intensité ce dimanche, avec le risque d'attiser les brasiers. Le vent attendu devrait atteindre des vitesses proches de 90 km/h.

Etat d'urgence dans quatre comtés

Dans la seule région de Ventura, les flammes ont parcouru une superficie de près de 60'000 hectares, l'équivalent d'une ville comme Chicago.

Le gouverneur de Californie a décrété l'état d'urgence dans les comtés de Santa Barbara, San Diego, Los Angeles et Ventura. Il a souligné que l'ampleur de ces incendies était liée au réchauffement climatique et a prévenu que ces sinistres devenaient une 'nouvelle norme'.

A Washington, Donald Trump a proclamé vendredi l'état d'urgence fédérale, permettant à l'Agence fédérale chargée de la gestion des situations d'urgence (FEMA) et au département de la Sécurité intérieure de coordonner la lutte contre les flammes. Le président américain a également ordonné le déblocage d'une aide fédérale d'urgence.

Neuf milliards

C'est la deuxième fois cet automne que la Californie est le théâtre de violents incendies: en octobre, au nord de San Francisco, les flammes ont fait au moins 43 morts, contraint 10'000 habitants à évacuer leur domicile et détruit près de 10'000 hectares. Le coût pour les assureurs a été estimé à neuf milliards de dollars.

/ATS