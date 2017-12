« The Square » du Suédois Ruben Östlund rafle tout

'The Square' du Suédois Ruben Östlund, déjà Palme d'Or en mai dernier à Cannes, a raflé six prix samedi à Berlin, lors de la 30e cérémonie du Prix du film européen. Cette comédie féroce tourne en dérision le monde de l'art et de la bonne société.

Le long-métrage a été désigné meilleur film et s'est également distingué dans les catégories 'Réalisateur', 'Scénariste', 'Meilleur acteur' (Claes Bang), 'Comédie' et 'Décorateur Européen'.

Dans 'The Square', retenu par la Suède pour la course à l'Oscar du meilleur film en langue étrangère, l'acteur danois Claes Bang incarne un conservateur d'un musée d'art contemporain, qui prépare une exposition sur la tolérance et la solidarité. Son univers bascule soudainement avec le vol de son portable et de son portefeuille alors qu'il porte secours à une femme, un subterfuge des voleurs.

Le prix de la meilleure actrice est quant à lui revenu à Alexandra Borbély pour son rôle dans le film hongrois 'On Body and Soul' (Corps et Âme) de Ildikó Enyedi, gagnant de l'Ours d'or au festival du film de Berlin.

Contribution européenne

L'Académie européenne du cinéma a également attribué le prix spécial pour la contribution européenne au cinéma mondial à l'actrice franco-américaine Julie Delpy. Cette dernière a notamment joué dans 'Mauvais Sang' ou encore 'Two days in Paris'. Le réalisateur russe Alexandre Soukourov a pour sa part reçu le prix pour l'ensemble de son oeuvre.

La Suisse n'était pas nominée pour la catégorie reine, mais pour celle du court-métrage avec 'En la Boca' du Lucernois Matteo Gariglio, une coproduction helvético-argentine. Le prix est revenu au film 'Timecode' de l'Espagnol Juanjo Giménez.

/ATS