OMC: ministres sur une île coupée des tensions sociales argentines

Une île de l'est de Buenos Aires se prépare à accueillir dès dimanche les dirigeants des 164 membres de l'OMC, dont Johann Schneider-Ammann. Samedi, les derniers ajustements ont été lancés pour couper la réunion des tensions sociales actuelles en Argentine.

Le président Mauricio Macri doit ouvrir officiellement dimanche à 16h00 (20h00 en Suisse) la conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). A ses côtés se trouveront notamment ses trois homologues des Etats du marché commun sud-américain (Mercosur), les chefs d'Etat brésilien, uruguayen et paraguayen.

Mais aussi de nombreux ministres dont le chef du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) pour la Suisse. Ils doivent négocier de lundi à mercredi au moins. Dès dimanche, l'accès à Puerto Madero, île branchée à l'Est de la ville de plus de 16 millions d'habitants, sera autorisé seulement aux délégués et aux habitants qui ont dû s'enregistrer.

Pas un jour ne se succède sans une manifestation contre la politique libérale de M. Macri dont le parti vient pourtant de remporter les élections législatives. Mercredi, plusieurs organisations dont le syndicat de la fonction publique ATE se sont mobilisés contre son projet de flexibilisation du travail.

Membres divisés

Puis vendredi, jour férié, la 'Marche de la résistance' du 8 décembre a encore concentré ses revendications contre le chef de l'Etat. Et aussi sur le mandat d'arrêt établi à l'encontre de sa prédécesseure Cristina Kirchner.

'Macri dehors' ou 'le manque de travail est un crime pour lequel le gouvernement doit payer', lançaient des banderoles. Dans la foule de plusieurs centaines de personnes au moins figuraient de nombreux militants du parti péroniste de l'ex-présidente qui appelaient la justice à ne pas la poursuivre pour 'trahison'.

La ministérielle de l'OMC vient renforcer encore cette opposition à la politique économique du président. Certaines affiches demandaient de continuer la lutte pour 'ne pas discuter du capitalisme' mais 'le détruire'.

Les membres de l'OMC sont divisés sur les questions comme les subventions à l'agriculture, thématique sensible pour la Suisse, la réglementation des services ou le lancement de négociations sur le commerce électronique auquel Berne est favorable. Aucune avancée majeure n'est attendue à cette ministérielle, la première de l'administration américaine de Donald Trump qui bloque depuis des mois le renouvellement de la juridiction d'appel de l'institution.

Selon des sources concordantes, la présidente de la réunion, l'ex-cheffe de la diplomatie argentine Susana Malcorra, est assez 'ambitieuse' pour les discussions. Elle prévoit d'aborder lundi successivement chaque thème pendant une heure. Un accord semble possible pour avancer vers l'élimination de subventions à la pêche illégale.

