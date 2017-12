Ligne de tram bâloise prolongée jusqu'à Saint-Louis (F)

Les trams bâlois circulent à nouveau jusqu'à la ville frontière de Saint-Louis en France. Ce n'était plus le cas depuis 60 ans. La deuxième ligne transfrontalière a été officiellement inaugurée samedi.

La ligne prolongée est un apport important pour la cohabitation de la région, a déclaré samedi le directeur du département des constructions et des transports de la ville de Bâle, Hans-Peter Wessels. Suisses et Français se rapprocheront encore plus.

Alain Girny, président de l'agglomération de Saint-Louis, a loué la bonne collaboration transfrontalière. Selon lui, cette ligne 3 dynamisera les relations bilatérales.

Une première ligne reliant Bâle à Saint-Louis avait cessé d'être exploitée il y a environ 60 ans. Avec le changement d'horaire, le tram 3 traversera à nouveau la frontière: la ligne a été prolongée de 3,1 kilomètres jusqu'à la gare de la ville française. Au terminus, un Park+Ride doté de 740 places est prévu pour le printemps 2018.

30'000 frontaliers

Quelque 30'000 frontaliers alsaciens empruntent chaque jour la route entre Saint-Louis et Bâle. Grâce à la nouvelle ligne, une partie d'entre eux délaissera la voiture pour les transports publics. Les routes devraient ainsi être soulagées, fait valoir le canton. Les transports publics bâlois (BVB) prévoient 600'000 passagers supplémentaires.

Depuis septembre, les chauffeurs sont formés pour le nouveau tronçon, aux niveaux pratique et théorique. Ils ont en outre reçu une formation spéciale notamment pour pouvoir fournir aux voyageurs français des informations relatives à la sécurité. Des connaissances minimales en français sont demandées aux chauffeurs de cette ligne. Les trams ont été équipés d'indications en français.

