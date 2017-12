Plusieurs accidents sur les routes enneigées et verglacées

Une couche de neige fraîche et des températures sous la barre du zéro degré: une combinaison dangereuse pour les automobilistes. Plusieurs routes de Suisse étant verglacées dès vendredi soir, de nombreux accidents ont eu lieu.

Dans le canton de Fribourg, l'autoroute A12 reliant Rossens à Fribourg sud a été fermée vendredi soir jusqu'à 21h00 par mesure de sécurité afin de permettre le déblaiement de la neige et le salage. Plusieurs camions et voitures s'étaient mis en travers des voies de circulation dans la montée de Matran, obstruant le passage, a communiqué samedi la police cantonale.

Dans le canton de Berne, la police a recensé 50 accidents vendredi soir. Personne n'a été grièvement blessé. Les polices cantonales ont appelé les automobilistes à adapter leur conduite. Accélérations et freinages brusques sont dangereux.

De plus, les trajets sont rallongés sur les routes enneigées. Depuis vendredi soir, entre deux et dix centimètres de poudreuse sont tombés sur le Plateau, et environ 30 centimètres en montagne. Le service météorologique évoque une situation 'partiellement précaire' à cause des températures négatives.

/ATS