HBO commande une seconde saison de la série « Big Little Lies »

Après une première saison saluée, la chaîne câblée américaine HBO a commandé une seconde saison de la série 'Big Little Lies'. Celle-ci verra le retour de Nicole Kidman et Reese Witherspoon dans la distribution et à la production.

Tiré du roman de l'auteure à succès Liane Moriarty, 'Big Little Lies' était initialement calibré comme une mini-série, et ne devait pas dépasser les sept épisodes, diffusés début 2017.

Mais la série a été un succès d'audience et a raflé huit Emmy Awards, les récompenses de la télévision américaine, notamment meilleure mini-série, meilleur réalisateur (Jean-Marc Vallée) et meilleur rôle féminin principal (Nicole Kidman) pour ce format.

Négociations en cours

HBO a donc lancé la production d'une seconde saison, réalisée par Andrea Arnold, oscarisée en 2005 pour son court métrage 'Wasp', selon un communiqué publié vendredi. Elle prendra la suite de Jean-Marc Vallée ('Dallas Buyers Club'), qui avait dirigé tous les épisodes de la première saison.

Nicole Kidman et Reese Witherspoon seront elles de retour comme actrices, Witherspoon étant également productrice. 'L'essentiel de la distribution devrait être de retour et des négociations sont en cours', a indiqué HBO.

'Big Littles Lies' raconte l'histoire de mères de familles aisée de Monterey (Californie) qui, derrière une politesse et une civilité de façade, se jalousent et se livrent à quelques coups bas. Trois d'entre elles se retrouvent néanmoins liées par un lourd secret et un drame.

'Force remarquable'

David Kelley, qui avait déjà oeuvré sur la première saison, 'a écrit des scripts magnifiques et Reese et Nicole ont été, une fois de plus, une force remarquable', a déclaré le président de la programmation de HBO, Casey Bloys.

Nicole Kidman s'est dite elle 'reconnaissante d'avoir l'occasion de continuer à explorer ces personnages féminins et de faire cette série avec mes amis'.

/ATS