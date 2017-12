Zurich inaugure le prolongement de son tram 8: centre-ville soulagé

Les autorités zurichoises ont inauguré vendredi le prolongement de la ligne de tram 8 après deux ans de travaux. L'ouvrage permet de relier les 4e et 5e arrondissements et de délester la zone de la gare centrale, en enjambant pour la première fois les chemins de fer.

Le tram 8 traverse la ville d'ouest en est, sans passer par le quartier de la gare centrale de Zurich. Dès dimanche, elle desservira celle de Zurich-Hardbrücke, fréquentée chaque jour par 55'000 usagers. Le confort et l'accessibilité de cette dernière ont été améliorés.

Côté 4e arrondissement, le tram emprunte le pont routier Hardbrücke. Après avoir atteint la gare, il redescend, côté 5e, par une rampe spécialement conçue et rejoint le réseau de tram préexistant. Il traverse alors le quartier moderne de Züri-West pour aboutir au Hardturm, site de l'ancien stade de football.

20% de moins que budgété

Le nouveau tronçon de 700 mètres a requis 1550 tonnes d'acier et 4,7 kilomètres de rail de tram. L'ensemble du chantier était devisé à 130 millions de francs, dont 45 millions couverts par le fonds fédéral en faveur des agglomérations et 8 millions par la ville. Le canton a financé plus de la moitié des travaux.

Au final, les coûts s'avèrent toutefois 20% moins élevés que budgétés, a déclaré vendredi Filippo Leutenegger, chef du dicastère municipal des travaux publics.

La prochaine étape de l'extension du réseau de trams zurichois est prévue en automne 2019. D'ici là, la ligne 2 sera prolongée de Zurich-Altstetten à Schlieren (ZH), à l'ouest de la ville, en lieu et place du bus. Egalement en plein boom, le nord-ouest aura lui aussi son tram dans quelques années. Zurich-Affoltern sera en effet desservi dès 2025.

