Macron fait l'éloge du bonheur en hommage à Jean d'Ormesson

Emmanuel Macron a fait vendredi l'éloge du bonheur lors d'une cérémonie d'hommage national à Jean d'Ormesson. Il a célébré une parenté d'esprit entre l'écrivain décédé dans la nuit de lundi à mardi et Montaigne, Diderot, La Fontaine, Chateaubriand, Pascal et Proust.

Face au cercueil de l'académicien recouvert du drapeau tricolore, le président français a évoqué 'l'essence même de la France: l'amour de la littérature et l'amitié pour les écrivains' et 'ce que la France a de plus beau et de plus durable: la littérature'.

'Ses lecteurs voyaient en lui un antidote à la grisaille des jours', a souligné le chef de l'Etat, dans la cour de l'Hôtel des Invalides, lieu d'hommages aux victimes des attentats et aux soldats tués au combat.

La gaîté 'frappée d'indignité'

'La France est ce pays complexe où la gaieté, la quête du bonheur, l'allégresse, qui furent un temps les atours de notre génie national, furent un jour, on ne sait quand, comme frappés d'indignité', a dit Emmanuel Macron.

'On y vit le signe d'une absence condamnable de sérieux ou d'une légèreté forcément coupable. Jean d'Ormesson était de ceux qui nous rappelaient que la légèreté n'est pas le contraire de la profondeur mais de la lourdeur', a-t-il ajouté.

'C'est cette clarté qui d'abord nous manquera', a ajouté le chef de l'Etat, qui a déposé un crayon sur le cercueil, symbole du lien entre la France et ses écrivains, une invitation formulée par Jean d'Ormesson de son vivant.

Dans les livres

Homme de lettres au verbe brillant et à l'oeil espiègle, Jean d'Ormesson vécut dans et par les livres. Issu de la noblesse de robe, fils d'ambassadeur, le comte 'Jean d'O' fut aussi journaliste et chroniqueur.

Normalien, licencié de lettres et d'histoire, agrégé de philosophie, il fut récompensé par plusieurs prix littéraires et entra dans la prestigieuse 'Pléiade' en avril 2015. 'Les honneurs, je les méprise, mais je ne déteste pas forcément ce que je méprise', disait avec une inaltérable malice l''Immortel'.

