Trente-six titres seront privés du rabais de distribution postale

L'an prochain, 36 journaux et périodiques seront privés du rabais octroyé par La Poste pour la distribution. La presse associative est principalement touchée. La catégorie de la presse locale et régionale recevra elle un centime de moins qu'en 2017.

Le Conseil fédéral a réparti vendredi les 50 millions de francs d'aide indirecte en faveur de la presse locale, régionale et associative. Trente millions sont alloués à la presse locale et régionale et 20 millions la presse associative. Plus de 1150 titres en profitent.

Au 1er octobre 2017, 139 quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale remplissaient les conditions requises pour l'obtention de cette aide. C'est trois de moins que cette année. Le rabais est fixé à 24 centimes par exemplaire, soit un centime de moins qu'en 2017.

Selon l'Office fédéral de la communication, cette baisse est liée aux montants inutilisés lors du dernier bouclement annuel disponible. L'excédent enregistré à fin 2016 est moins élevé qu'en 2015, d'où un fonds à disposition moins élevé pour financer les rabais postaux en 2018. Le nombre d'exemplaires distribués au tarif préférentiel a baissé de 1,4 million.

Presse associative touchée

Dans la catégorie de la presse associative, 1013 journaux et périodiques remplissaient les conditions pour bénéficier d'une aide indirecte à la presse, soit 33 titres de moins. Le volume annuel d'envoi tombe à 125,2 millions d'exemplaires (-4,8 millions).

Diverses raisons expliquent le recul: fusion de titres, nombre d'abonnés insuffisant, fréquence de parution trop faible ou disparition de l'édition sur papier. Le rabais pour la presse associative s'élève à 17 centimes par exemplaire, soit un centime de plus qu'en 2017. Cette hausse s'explique par un excédent des moyens non utilisés à disposition.

Critères

Les critères donnant droit à un rabais sont les suivants: pour la presse locale et régionale, tout journal qui distribue au moins 1000 exemplaires en abonnement a droit au rabais sur leur acheminement. Les publications doivent en outre compter une part rédactionnelle d'au moins 50% et ne pas servir à la promotion de produits. Leur tirage doit être compris entre 1000 et 40'000 exemplaires.

Concernant la presse associative, les journaux doivent compter au moins six pages A4, une part rédactionnelle d'au moins 50% et ne pas servir à la promotion de produits. Leur tirage doit être compris entre 1000 et 300'000 exemplaires.

/ATS