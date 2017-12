Même nombre de pages pour les comités et le Conseil fédéral

Dès l'année prochaine, les comités d'initiative ou référendaires disposeront du même nombre de pages que le gouvernement dans la brochure d'explications des votations. Le Conseil fédéral a adopté vendredi la nouvelle version du livret rouge.

Les comités d'initiative et référendaires seront sur un pied d'égalité avec le Conseil fédéral dès la votation du 23 septembre 2018. Ils auront chacun droit à une page et demie au maximum pour exposer leurs arguments, annonce vendredi le Conseil fédéral.

Les comités obtiennent ainsi davantage de place que jusqu'à présent. Quant aux objets obligatoirement soumis à référendum - sans comité d'initiative ni comité référendaire -, ils apparaîtront dans la section 'Délibérations du Parlement'.

Autre changement de la brochure: la partie 'En Bref' de chaque objet avec l'essentiel des informations figure au début de la brochure. Cela permet au lecteur pressé de s'en faire rapidement une idée et tient mieux compte des nouvelles habitudes de lecture, explique le gouvernement. Cette partie de la brochure a été particulièrement saluée par les personnes qui ont testé la nouvelle maquette.

Quelques mois d'attente

De manière générale, celle-ci se démarque clairement de l'actuelle, notamment au niveau de la couverture et du dos, du choix des couleurs et de la structure, indique le Conseil fédéral. Le but est d'améliorer la présentation de la brochure et de faciliter la lecture.

Les contours du projet ont été définis par la Chancellerie fédérale, de concert avec les départements fédéraux. L'agence Wirz Brand Relations a réalisé la nouvelle maquette. Les coûts externes du projet s'élèvent en tout à environ 80'000 francs.

