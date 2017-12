La Poste accroît ses capacités pour répondre au flux de Noël

Voeux et cadeaux pourront encore être envoyés jusqu'au dernier moment, bien que la veille de Noël tombe sur un dimanche cette année. La Poste a pris ses dispositions en repoussant la fermeture des guichets et en garantissant la distribution des colis le samedi.

Les jours de pointe, plus d’un million de colis transitent par les centres de tri et les facteurs distribuent jusqu’à 20 millions de lettres, journaux et envois publicitaires. En raison de ces volumes gigantesques, La Poste recommande à sa clientèle de déposer ses envois de Noël avant les derniers délais fixés pour s’assurer qu’ils arrivent bien à temps.

Mais pour ceux qui n'auront pu anticiper, le géant jaune a procédé à quelques aménagements. Ainsi l'ouverture des guichets des 80 filiales les plus importantes sera prolongée jusqu'à 16h00 le samedi 23, a indiqué La Poste vendredi dans un communiqué. Ils ferment habituellement à 11h00 ou midi ce jour-là.

Selon qu'on souhaite que son envoi soit traité en priorité ou qu'il soit destiné à l'étranger, les délais ultimes de dépôt varient pour qu'il soit distribué avant Noël. Tous les détails figurent sur le site internet de La Poste.

Encore plus qu'en temps normal, il est en outre nécessaire de respecter quelques règles pour que son envoi ne se perde pas dans les méandres de la poste et soit traité efficacement. Ainsi il importe que l’emballage soit adéquat et que l’adresse soit correctement libellée. Les colis doivent être fermés non pas avec de la ficelle, mais avec de la bande adhésive, souligne le géant jaune.

Nouvel an aussi

Une semaine plus tard, rebelote. Les colis seront cette fois moins nombreux, mais c'est aux paiements que le personnel postal devra faire face. Pour que ses virements soient encore comptabilisés en 2017, il faudra les faire jusqu'au mercredi 27 au guichet. Les paiements électroniques dans e-finance devront pour leur part être validés avant le jeudi à minuit.

Il sera aussi possible de se rendre dans les guichets de quelque 80 filiales le samedi 30 jusqu'à 16h00. Les versements qui y seraient effectués ce jour-là ne seront cependant plus comptabilisés la même année.

www.poste.ch

/ATS