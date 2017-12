Inquiétude après un appel du Hamas à une « nouvelle intifada »

Une escalade de la violence était redoutée dans les territoires palestiniens vendredi, jour de prière hebdomadaire des musulmans. Le mouvement islamiste Hamas a appelé à 'une nouvelle intifada' en réponse à la décision de Donald Trump sur le statut de Jérusalem.

Les regards se tourneront surtout vers l'esplanade des Mosquées à Jérusalem-Est, lieu saint autour duquel des troubles éclatent souvent dans les périodes de tensions.

Pour l'heure, des heurts relativement limités ont eu lieu entre Palestiniens et l'armée israélienne dans la bande de Gaza et en Cisjordanie occupée, où plus d'une vingtaine de Palestiniens ont été blessés par des balles en caoutchouc ou réelles. Une grève générale a été largement suivie jeudi en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, partie palestinienne de la ville annexée par Israël et considérée par la communauté internationale comme occupée.

Des manifestations sont également prévues ailleurs dans le monde musulman, notamment à Istanbul et en Malaisie, au lendemain de celles qui ont eu lieu du Pakistan à la Turquie en passant par la Tunisie et la Jordanie.

Malgré les mises en garde venues de toutes parts, le président américain a ordonné mercredi soir le futur transfert de l'ambassade des Etats-Unis de Tel-Aviv à Jérusalem, rompant avec presque 70 ans de diplomatie américaine et se singularisant de la communauté internationale. L'initiative de Donald Trump, qui a suscité la réprobation dans le monde entier, sera vendredi au coeur d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU.

/ATS