« Hommage populaire » à Johnny Hallyday organisé samedi sur les Champs-Elysées

La France était encore groggy au lendemain de la mort de son monument national Johnny Hallyday. Un 'hommage populaire' sera rendu samedi à Paris sur les Champs-Elysées, a indiqué jeudi l'Elysée. Le président Emmanuel Macron s'exprimera lors de l'office religieux.

'Trésor national', 'La dernière idole', 'légendaire', numéros spéciaux, Unes noires... La presse dans son ensemble se fait l'écho du choc que subit le pays depuis la nuit de mardi à mercredi, quand l'épouse de Johnny Hallyday a annoncé à l'AFP la mort de celui qui était bien plus qu'un chanteur, un élément du patrimoine français.

Un autre monument français, la mondialement célèbre tour Eiffel, participera au recueillement national. 'De vendredi soir à dimanche soir, nous projetterons le message 'Merci Johnny' sur @LaTourEiffel', a indiqué la maire de Paris Anne Hidalgo sur Twitter.

Les funérailles auront lieu samedi, a indiqué la présidence de la République dans un communiqué. Emmanuel Macron s'exprimera lors de la cérémonie organisée à l'église parisienne de La Madeleine dans le cadre d'un hommage populaire à Johnny Hallyday.

En accord avec la famille

'Il a été convenu entre la famille, les proches de Johnny Hallyday et la présidence de la République, que dans le cadre de cet hommage populaire, le convoi funéraire partira de l'Arc de Triomphe, puis descendra les Champs-Elysées jusqu'à la place de la Concorde avant de se rendre à l'église de la Madeleine pour un office religieux. Les musiciens de Johnny Hallyday l'accompagneront musicalement', précise l'Elysée dans un communiqué. 'Le président de la République prendra brièvement la parole pendant la cérémonie'.

La dépouille du chanteur a quitté dans la matinée la maison de Marnes-la-Coquette, près de Paris, où il vivait, pour être transférée au funérarium du Mont-Valérien, une autre commune proche de la capitale.

La disparition d'une personnalité aussi populaire que l'interprète de 'Que je t'aime', 'Quelque chose de Tennessee' ou encore 'Allumer le feu', pose toutefois de considérables problèmes de logistique et de sécurité, les fans attendus étant nombreux, même s'il n'y a pas eu jusqu'ici de rassemblement massifs ou de veillées monstre.

En 2006, Johnny Hallyday avait trouvé 'pas terrible' l'idée de funérailles nationales. 'Je ne suis pas une star absolue, je suis un homme simple', avait-il déclaré à la télévision.

Emissions spéciales

Mercredi soir, plusieurs chaînes de télévision avaient bouleversé leur grille pour diffuser des programmes d'hommage à cette icône, profondément liée à l'identité française de ces dernières décennies.

Un des animateurs les plus célèbres de France, Michel Drucker, a craqué à la fin de son émission en direct. 'Lui, c'était spécial, tu aurais pu vivre encore un peu Johnny', a-t-il lâché, la voix brisée, en larmes.

Les deux principales chaînes, TF1 et France 2, ont pris la tête des audiences avec chacune plus de 3 millions de téléspectateurs, mais sans pour autant écraser les chaînes qui diffusaient leurs émissions habituelles.

En revanche, l'écoute et les téléchargements des chansons et albums de Johnny Hallyday se sont envolés sur les plateformes musicales (Deezer, Spotify, iTunes). Deezer a indiqué à l'AFP que les écoutes des titres du chanteur avaient grimpé de 4400% sur la journée de mercredi. Sur iTunes, le magasin musical d'Apple, le 'Triple best of' de Johnny prenait la tête des albums les plus téléchargés en France ce jeudi.

