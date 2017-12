Un mort dans de nouveaux incendies en Californie

Plus de 500 pompiers tentaient mardi de circonscrire un gigantesque incendie attisé par le vent en Californie du Sud. Les flammes ont déjà fait un mort, détruit 150 bâtiments et forcé à l'évacuation de quelque 27'000 personnes.

L'incendie dans le comté de Ventura, qui se trouve au bord de l'océan juste au nord de Los Angeles touche déjà plus de 12'500 hectares, selon les pompiers locaux. 'Les perspectives d'arriver à contenir (l'incendie) ne sont pas bonnes', a expliqué le chef des pompiers du Comté de Ventura, Mark Lorenzen, lors d'une conférence de presse la nuit dernière. 'C'est vraiment Mère nature qui va décider de quand on va pouvoir l'éteindre', a-t-il ajouté.

Selon la météo, l'incendie est attisé par des vents très forts, qui affichent des bourrasques de 80 km/h. 'L'incendie se propage rapidement vers la ville de Ventura', a expliqué le chef des pompiers. La ville compte quelque 100'000 habitants.

Mark Lorenzen a expliqué que la victime était morte quand sa voiture s'est retournée alors qu'elle évacuait les lieux. L'incendie a déjà privé plus de 260'000 clients d'électricité, a indiqué la compagnie électrique régionale, Southern California Edison.

Les responsables du comté ont indiqué que des renforts en hommes allaient être déployés rapidement et des moyens aériens vont également venir combattre les flammes dès le lever du jour. L'année 2017 a été la plus mortelle en Californie à cause d'incendies. Plus de 40 personnes sont mortes en octobre dans ceux qui ont ravagés une partie du nord viticole.

/ATS