Saison d'été en croissance pour l'hôtellerie suisse

L'hôtellerie suisse a connu une saison d'été 2017 (mai à octobre) en croissance. Le nombre de nuitées a augmenté de 5,9% sur un an, à 21,3 millions, avec une progression plus forte pour la clientèle étrangère.

Celle-ci a généré ainsi 12,1 millions de nuitées (+7,3%), a indiqué mardi l'Office fédéral de la statistique (OFS). Quant à la demande indigène, elle affiche une augmentation de 4%, pour totaliser 9,2 millions de nuitées.

Dans le détail, les hausses les plus fortes sont survenues en juin (+9,5%), en octobre (+7,6%) et en juillet (+5,3%), précise le communiqué. Parmi la clientèle étrangère, la progression la plus marquée revient aux Indiens (+27,1%).

/ATS