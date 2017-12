Compromis irlando-britannique sur la frontière après le Brexit, selon la presse

Londres et Dublin sont parvenus à un compromis sur la frontière entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord, écrit lundi le Financial Times. Ce dossier constitue l'un des points de discorde dans les négociations sur le Brexit.

Selon un autre journal, le Daily Telegraph, 'La Grande-Bretagne et l'Union européenne se seraient entendus pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de frontière 'dure' entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande après le Brexit'.

Dublin a récemment fait savoir qu'il ne donnerait pas son accord au passage aux discussions commerciales s'il n'obtient pas l'assurance de Londres qu'il n'y aura pas de frontière physique avec l'Ulster après la sortie du Royaume-Uni de l'UE. Ce qui a provoqué un torrent de réactions outrées en Grande-Bretagne.

