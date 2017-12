Quatre dirigeants catalans restent en prison

Un juge d'instruction espagnol a décidé lundi de maintenir en prison l'ex vice-président catalan Oriol Junqueras et trois autres inculpés dans la tentative de sécession de la Catalogne, a annoncé le tribunal. Six autres prévenus pourront être libérés sous caution.

M. Junqueras, l'ancien conseiller (ministre) de l'Intérieur Joaquim Forn et les chefs de associations séparatistes ANC Jordi sanchez et Omnium cultural Jordi Cuixart resteront en prison en raison du 'risque de récidive', selon un communiqué du tribunal. Six autres anciens membres du gouvernement catalan ont été en revanche libérés contre une caution de 100'000 euros (116'000 francs).

Puigdemont devant la justice belge

A Bruxelles, Carles Puigdemont et quatre autres membres de l'exécutif catalan déchu ont retrouvé lundi le juge belge chargé de statuer sur les mandats d'arrêt européens émis à leur encontre par Madrid, après la déclaration unilatérale d'indépendance de leur région fin octobre.

Peu avant 09h00, les cinq ex-dirigeants indépendantistes sont rentrés dans le bâtiment hébergeant la chambre du conseil en échappant aux dizaines de photographe et de caméras qui les guettaient. 'Tout le monde est rentré', a simplement indiqué une source policière.

La proclamation d'indépendance faite par le gouvernement régional le 27 octobre a conduit le pouvoir central espagnol à placer la Catalogne sous tutelle.

