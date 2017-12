Les personnes handicapées nettement plus exposées à la pauvreté

Les personnes handicapées ont un risque plus important d'être touchées par la pauvreté que celles sans handicap. Elles peinent à trouver un travail et sont souvent discriminées.

Organisations et Confédération veulent attirer l'attention de la population sur ce problème lors de la journée internationale des personnes handicapées, qui a lieu dimanche. Ces personnes 'sont plus fréquemment sans travail et subissent souvent des discriminations du fait de leur handicap', écrit Inclusion Handicap.

Une personne sans travail dépend de prestations d'assurances sociales, souvent insuffisantes pour participer à la vie sociale. Dépendre de ces aides renforce la stigmatisation des handicapés.

Non seulement ces prestations ne cessent de diminuer, mais leur accès se durcit, poursuit la faîtière. Un nombre croissant de personnes handicapées se voient ainsi contraintes de recevoir l'aide sociale. Pour elles, mener une vie autodéterminée et se faire une place au sein de la société est dès lors 'une douce illusion'.

Inclusion Handicap rappelle que la Suisse n'en fait pas assez contre la discrimination des handicapés, bien qu'elle ait signé la Convention de l'ONU en faveur des droits de ces personnes. Un rapport de plusieurs organisations du milieu émet ce constat.

Un enrichissement

'En Suisse, de nombreuses mesures ont déjà été mises en œuvre et des démarches ont été initiées', dit pour sa part la présidente de la Confédération Doris Leuthard, citée dans un communiqué du Département de l'environnement et des transports (DETEC).

Mais l'objectif de la Convention ne sera pas atteint 'tant que les personnes handicapées n'auront pas les mêmes chances et qu'elles ne pourront pas vraiment accéder librement et sans entraves au marché du travail'.

La conseillère fédérale est convaincue que ces personnes, grâce à leurs compétences professionnelles et leur expérience, 'peuvent être un enrichissement formidable pour l'administration et pour les entreprises'. Mais pour cela, chacun doit faire un effort, conclut la ministre en lançant un appel à la population en ce sens.

A l'occasion de la journée internationale en faveur des handicapés sont organisés partout en Suisse des stands, manifestations culturelles, tables rondes et autres événements afin d'attirer l'attention sur la problématique.

/ATS