Froid glacial dimanche matin en Suisse

La Suisse a connu une nuit et un dimanche matin glacials. Au col de l'Ofen (GR), le mercure est descendu à -23,4 degrés. Il s'agit de la deuxième température la plus basse enregistrée cet hiver.

Dimanche matin, le thermomètre indiquait -22,8 degrés à La Brévine (NE), la 'Sibérie de la Suisse', et -21 au sommet de la Jungfrau, dans l'Oberland bernois. Même la plaine de Magadino (TI) a grelotté, avec -7,5 degrés.

Ces températures plus que glaciales sont dues à la nuit claire dans les Alpes et au Tessin, a annoncé SFR météo. Par contre, en Plaine, un brouillard élevé à 1500 mètres a garanti des températures moins froides, entre -1 et -2 degrés principalement.

/ATS