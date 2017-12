Le chef d'orchestre James Levine accusé d'agression sexuelle

Le chef d'orchestre américain James Levine est la dernière personnalité de premier plan à être prise dans un scandale de harcèlement et d'agressions sexuelles. Il est accusé d'avoir abusé sexuellement d'un adolescent dans les années 1980.

Les faits auraient débuté en 1985, quand le jeune avait 15 ans et le chef d'orchestre 41, et se sont poursuivis jusqu'en 1993, selon le quotidien The New York Post. 'Il m'a embarrassé, m'a fait me sentir coupable', a indiqué l'homme, âgé désormais de 48 ans, dans sa déclaration à la police, selon le journal. 'J'ai été blessé émotionnellement, perdu, paralysé.'

L'homme aurait affirmé aux policiers de Lake Forest, dans l'Illinois, que James Levine avait l'habitude de se masturber devant lui et de lui embrasser le sexe, d'après le quotidien.

Après avoir envoyé des cadeaux pendant plusieurs années au jeune homme, en 1985, James Levine aurait débuté des attouchements sexuels. Tout d'abord, en caressant la main du jeune homme 'de façon prolongée et incroyablement sensuelle', ce qui l'aurait mis 'très mal à l'aise'. L'homme accuse ensuite James Levine de lui avoir caressé le sexe dans une chambre d'un hôtel de luxe à Lake Forest, où la scène se serait reproduite 'des centaines de fois' au cours des années.

Prescription

Ses rencontres avec M. Levine, sous prétexte de parler de ses ambitions dans le monde de la musique classique, se seraient poursuivies jusqu'en 1993. D'après le Post, en plus de divers cadeaux comme des baguettes de chef d'orchestre, M. Levine lui aurait donné 50'000 dollars en liquide au cours des années.

Ces accusations ne peuvent pas être poursuivies en justice, car le délai de prescription pour une crime sexuel sur mineur dans l'Etat est dépassé de neuf ans. Mais le Post affirme que la police a enquêté et soumis ses conclusions au procureur local, qui n'aurait retenu aucune charge pour l'instant.

James Levine a commencé sa carrière au Metropolitan Opera de New York en 1971, dirigeant plus de 2500 représentations de près de 85 opéras différents. Après 40 années à la direction musicale de l'opéra, il a pris sa retraite à la fin de la saison 2015-2016, pour raisons de santé, étant atteint de la maladie de Parkison. Il a pour autant conservé un poste de directeur musical honoraire du MET.

