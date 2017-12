30'000 personnes au cortège de la St-Nicolas à Fribourg

Les Fribourgeois ont fêté leur saint patron samedi. Ils sont 30'000 à avoir vu défiler le traditionnel Saint-Nicolas du Collège St-Michel à la Cathédrale St-Nicolas.

Le Saint Patron de la Ville était accompagné de son inséparable âne Babalou, de sa troupe, ainsi que de quelque 200 musiciens et chanteurs du choeur St-Michel, du choeur des Marmousets et de celui des Enchanteurs, des Fifres et de la Fanfare du Collège St-Michel, détaillent les organisateurs samedi dans un bilan intermédiaire 'positif'.

Le Marché des artisans a bénéficié d'une grande affluence. Les 60 stands d'artisanat de tous genres ainsi que de nombreuses activités (grimage, contes, fabrication de lanternes, tours à dos d'âne) spécialement prévues pour les enfants ont séduit le plus grand nombre, indiquent les organisateurs dans leur communiqué.

Soupe de chalet, vin chaud et gâteaux ont attiré les gastronomes. L''Igloo' des anciens élèves a permis de riches échanges en souvenirs joyeux.

L'Eglise des Cordeliers et celle de St-Michel ont fait salle comble à l'occasion du 10e anniversaire des Rendez-vous musicaux. Cet événement musical a réuni cette année 28 choeurs. Attirant quelque 5000 personnes, les 28 mini-concerts ont fait découvrir ou redécouvrir les cultures chorales et musicales traditionnelles, propres au canton de Fribourg.

Jusqu'à dimanche

Vendredi 1er décembre, à la tombée de la nuit, plus de 250 personnes s'étaient déjà réunies à l'Eglise du Collège St-Michel à l’occasion de l’ouverture officielle des festivités. Parmi elles, des représentants des milieux politiques, des communes du Grand Fribourg, des députés de tout le canton, des étudiants et un large public. Un lâcher de mitre surprise accompagné d'un feu d'artifice a ébloui les participants, lit-on encore dans le communiqué.

Dimanche, les festivités se poursuivent avec la journée des familles, une grande chasse aux biscômes et plus de vingt offres culturelles gratuites.

/ATS