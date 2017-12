Harvey Weinstein en séjour à Lugano

Harvey Weinstein, le célèbre producteur hollywoodien accusé de harcèlement sexuel, agressions sexuelles et viol, séjourne à Lugano. Il entend rester quelques mois en Suisse pour des vacances, et non pour fuir, annoncent samedi ses avocats.

'M. Weinstein s'est relocalisé temporairement à Lugano pour les vacances de Noël et prendre du recul loin de la publicité négative qui l'entoure', indique un communiqué du cabinet d'avocats new-yorkais Brafman & Associates PC.

Selon le communiqué du cabinet Brafman, la demeure dans laquelle réside Harvey Weinstein est la propriété de Proto Group. La compagnie appartient à M. Weinstein et à un homme d'affaires italien, Alessandro Proto.

M. Weinstein entend rester quelques mois en Suisse, précise le communiqué. Il ne s'agit pas d'une fuite, souligne le cabinet, qui écrit vouloir continuer à travailler à améliorer l'image de son client.

En octobre, l'agence de presse italienne ANSA annonçait déjà que le Tessin compterait bientôt un nouveau résident, Harvey Weinstein. L'agence citait un communiqué de Proto Group.

/ATS