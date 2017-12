Le Sénat a adopté sa réforme des impôts, victoire pour Trump

Le Sénat étasunien a adopté dans la nuit de vendredi à samedi son projet de réforme des impôts préparé par la majorité républicaine. Il ouvre ainsi la voie à la mise en oeuvre d'une des promesses de campagne de Donald Trump.

Le texte voté par 51 voix contre 49 va à présent faire l'objet d'une harmonisation avec la propre réforme votée le 16 novembre dernier par la Chambre des représentants, avant qu'une version définitive puisse être présentée pour promulgation à Donald Trump.

Le président étasunien, fragilisé par l'inculpation de son ex-conseiller national à la sécurité Michael Flynn, projette de mettre en oeuvre d'ici la fin de l'année la plus ambitieuse réforme fiscale depuis Ronald Reagan en 1986. L'objectif est de réduire le taux d'imposition des entreprises et des particuliers.

Manque à gagner de 1400 milliards

Les baisses d'impôts représenteraient pour les finances publiques un manque à gagner estimé à 1400 milliards de dollars sur dix ans. Mais l'administration républicaine estime qu'elles accéléreront la reprise de l'économie américaine et favoriseront les créations d'emplois aux Etats-Unis.

'Nous avons désormais l'occasion de rendre l'Amérique plus compétitive, d'éviter que des emplois ne soient délocalisés et d'apporter une aide substantielle aux classes moyennes', s'est réjoui Mitch McConnell, le chef de file de la majorité républicaine au Sénat qui s'est impliqué dans cette réforme.

Avant Noël

Donald Trump s'est félicité tôt samedi matin de la décision du Sénat. Il a réaffirmé son ambition de promulguer cette promesse majeure de campagne avant Noël.

Avec ce vote, le milliardaire populiste et les républicains, majoritaires dans les deux chambres du Congrès, peuvent désormais espérer aboutir d'ici à la fin de l'année et s'offrir ainsi un premier succès législatif majeur depuis l'investiture du 45e président des Etats-Unis, le 20 janvier dernier.

Après leurs échecs répétés à abroger la réforme de l'assurance maladie mise en oeuvre par Barack Obama, ils signeraient ainsi un succès important dans l'optique des élections de mi-mandat, dans un an.

Cadeau aux riches

L'opposition démocrate estime pour sa part que cette réforme des impôts est déséquilibrée et qu'elle favorise les classes privilégiées.

'Les républicains ont réussi à prendre un mauvais projet de loi et à le rendre encore pire', a commenté le chef de file de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer.

Les élus démocrates ont en outre fustigé les conditions dans lesquelles le débat s'est achevé, dans la nuit, avec l'introduction in extremis d'amendements qu'ils jugent mal rédigés et susceptibles d'être manipulés plus tard par les juristes et les conseillers fiscaux spécialistes de l'optimisation.

'A la faveur de l'obscurité et dans la précipitation, un déluge de changements de dernière minute va remplir encore plus les poches des riches et des grandes entreprises', a relevé M. Schumer.

/ATS