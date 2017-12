Des trains toutes les demi-heures sur la ligne de la Broye

Le RER Vaud doublera ses cadences entre Palézieux et Payerne (VD) dès l'introduction du nouvel horaire le 10 décembre. Dans un premier temps, les voyageurs changeront de train une fois sur deux à Palézieux, avec un temps de parcours identique chaque demi-heure.

Une fois que les chantiers Léman 2030 le permettront, tous les RER circuleront jusqu’à Lausanne, indiquent le canton et les CFF dans un communiqué commun. Le nouvel horaire 2018 permet également le retour d’une liaison sans changement à Payerne entre Lausanne, Avenches et Morat et de diminuer le temps de parcours d’environ 5 minutes.

Pour permettre le croisement des trains et aux RER de circuler toutes les demi-heures entre Payerne et Palézieux, les CFF ont modernisé les gares d’Ecublens-Rue et de Lucens. Dans les deux gares, un quai supplémentaire, un passage sous-voies et des rampes d’accès ont été construits.

Les quais ont été rehaussés afin de faciliter l’accès aux trains aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes. Quatorze millions de francs ont été investis dans ces travaux.

L’introduction de relations à la demi-heure entre Payerne et Lausanne va améliorer fortement la mobilité dans la Broye et vers cette région en fort développement économique et démographique, estime Nuria Gorrite, cheffe du département des infrastructures et des ressources humaines (DIRH).

/ATS