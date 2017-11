Credit Suisse confirme ses ambitions stratégiques pour 2018

Credit Suisse confirme ses ambitions stratégiques pour l'exercice 2018, qui doit marquer la fin de sa vaste restructuration. Le numéro deux bancaire helvétique précise ses estimations pour 2017 et annonce ses nouveaux objectifs pour 2019-2020.

La banque aux deux voiles est confiante d'atteindre une base de coûts inférieure à 17 milliards de francs en 2018, a-t-elle réaffirmé jeudi à l'occasion de sa journée des investisseurs. Pour l'année en cours, l'objectif de coûts est attendu à environ 18 milliards.

Au-delà, la direction annonce viser une base de coûts totale entre 16,5 et 17 milliards de francs pour les exercices 2019 et 2020, selon les conditions de marché. A cet horizon, le groupe prévoit également de reverser aux actionnaires 50% du bénéfice net, notamment sous forme de rachats d'actions et de dividendes exceptionnels.

Pour l'entier de 2017, la banque escompte des économies totalisant quelque 4,1 milliards de francs. Côté résultats, le bénéfice ajusté avant impôts de la banque universelle suisse (SUB) est escompté entre 1,8 et 1,9 milliard. La gestion de fortune internationale (IWM) devrait, elle, dégager 1,4 à 1,5 milliard.

'Notre stratégie fonctionne', affirme Tidjane Thiam, patron de Credit Suisse, cité dans le communiqué, se référant aux grandes manoeuvres amorcées en 2015. L'établissement estime avoir progressé dans son ambition 'd'être un gestionnaire de fortune de premier ordre, doté de solides capacités dans la banque d'investissement'.

/ATS