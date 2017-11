Un train allemand ICE déraille à Bâle: gare CFF fermée

Un train ICE de la Deutsche Bahn arrivant de Hambourg a déraillé mercredi vers 17h00 à la gare CFF de Bâle. Trois wagons ont quitté les rails, mais personne n'a été blessé. Très perturbé, le trafic ne devait pas être rétabli en soirée.

Les quelque 500 voyageurs ont pu quitter le train par les premières voitures, ont indiqué les CFF. Le déraillement a endommagé un mât de ligne de contact, ce qui a causé un court-circuit. Les lignes de contact de 15'000 volts ont été coupées par précaution. Plusieurs voies ont à nouveau pu être alimentées par la suite.

De nombreux voyageurs sont cependant restés en rade. Il fallait prévoir des retards et des suppressions de trains. Les RER des lignes S1 et S3 circulaient en soirée selon l’horaire, et un train-navette reliait Bâle à Olten. Les trains en direction de la France (depuis les quais SNCF) n’ont pas été touchés.

Lors d'une conférence de presse, les CFF ont indiqué que la cause du déraillement n'était pas claire. Le mécanicien de locomotive a été interrogé. Tous les rails et les aiguillages sont contrôlés chaque semaine, a précisé le responsable d'exploitation Ruedi Büchi.

Les CFF n'étaient pas en mesure de préciser quand le trafic reviendrait à la normale. Pendant la nuit, les wagons qui roulent encore devaient être déplacés, et les défectueux retirés des voies par une grue. D'après Ruedi Büchi, les trains programmés ne pourront pas tous circuler jeudi.

/ATS