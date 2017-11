Appel aux jeunes à ne pas tenter d'émigrer au péril de leurs vies

Le président ivoirien Alassane Ouattara a ouvert mercredi le 5e sommet Union européenne (UE) - Union africaine (UA). Il a appelé les jeunes à ne pas tenter d'émigrer 'au péril' de leurs 'vies' et leur a promis 'd'améliorer leurs conditions de vie'.

'Nous devons tout mettre en oeuvre pour votre épanouissement sur notre continent! Je vous invite à avoir foi dans l'avenir et ne pas vous lancer à l'aventure au péril de vos vies', a lancé M. Ouattara en ouverture du sommet à Abidjan qui accueille environ 80 chefs d'Etat et dont l'ambition est de donner un meilleur avenir à la jeunesse africaine.

Le président ivoirien, qui veut 'améliorer les conditions de vie' des jeunes et leur offrir 'opportunités et emplois', a appelé ses pairs à 'prendre des engagements forts (...) et innovants'. Il a également rappelé que '60% de la population avait moins de 25 ans'.

'C'est une opportunité, mais aussi un risque si on n'offre pas à cette jeunesse la formation, les emplois et l'espoir'', a-t-il souligné. Et de plaider pour une meilleure formation sur le continent et une plus grande aide européenne dans ce domaine.

'Drame ignoble' de la Libye

Il a aussi évoqué la situation 'totalement inacceptable' des migrants en Libye, un 'drame ignoble qui nous rappelle les pires heures de l'histoire de l'humanité'. 'J'en appelle à nos sens de la responsabilité collective pour prendre des mesures urgentes et vigoureuses pour mettre fin à ces pratiques indignes de note âge.'

Le président a aussi évoqué les défis du réchauffement climatique et de la sécurité avec la lutte contre les groupes djihadistes dans le Sahel. Il a appelé à un plus grand soutien de la force multinationale G-5 Sahel.

/ATS