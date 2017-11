Meilleures bières suisses primées par un nouveau label

Les meilleures bières de Suisse et du Liechtenstein ont été primées mercredi à Berne par le nouveau label national Swiss Beer Award. Au total, 66 médailles d'or et 109 d'argent ont été distribuées dans 31 styles différents.

Les bières ont été évaluées selon une grille de dégustation intégrant les paramètres suivants : qualité optique (mousse et couleur), qualité aromatique (arômes et faux goûts), saveurs, consistance, longueur en bouche et impression générale, indique l'Association suisse des brasseries. Les échantillons ont été anonymisés.

Le jury, constitué de 32 personnes, était constitué de spécialistes de l’analyse sensorielle, de sommeliers de la bière, de maîtres brasseurs et de dégustateurs émérites domiciliés en Suisse. Au total, 220 échantillons de bière de 51 brasseries ont été analysés. Des bières ont été récompensées dans 31 styles différents.

En Suisse romande, quatre brasseurs ont reçu des médailles d'or: la brasserie Docteur Gab's à Savigny (VD) pour la Tempête, La Collégiale à Neuchâtel pour la '3 céréales', la Brasserie des écureuils à Siviriez (FR) pour la Nêre et la Brasserie valaisanne à Sion pour la Spéciale. Cette dernière est la plus titrée des romandes avec également plusieurs médailles d'argent.

