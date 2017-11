Une affiche qui déchire pour le 43e Paléo Festival de Nyon

Jodie Aeschlimann et Joanne Joho, deux étudiantes de la Haute Ecole d'art et de design de Genève, signent l'affiche du prochain Paléo. Elles ont superposé des bouts d'images et d'affiches négligemment déchirés des précédentes éditions.

Leur visuel rappelle la manière des panneaux d'affichage que l'on rencontre dans les rues. S'y ajoutent des couleurs vives, ce qui rend l'ensemble 'moderne, décalé et un peu punk', explique mercredi le festival dans un communiqué.

Les deux jeunes femmes expliquent avoir voulu mettre en avant le foisonnement et la diversité du rendez-vous nyonnais. Le festival se tiendra du 17 au 22 juillet 2018 à Nyon. Sa programmation sera dévoilée le 20 mars.

/ATS